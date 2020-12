Spostato il punto tamponi nel padiglione esterno all’ospedale. “Area più sicura e isolata”

Il punto tamponi per l’area del Bassovicentino, individuato in uno dei plessi dell’ospedale di Noventa, è stato spostato in un ambiente ritenuto più sicuro dopo alcune problematiche di sicurezza sorte nei giorni scorsi. Legate principalmente alla contiguità con altri ambulatori e reparti non dedicati ai pazienti Covid. Presenti e curati in un’altra ala del polo sanitario locale intitolato a Pietro Milani, in un’area off limits e già adeguatamente isolata dal resto dei servizi.

La nuova sede, a distanza di poche decine di metri ma fisicamente indipendente rispetto al nosocomio, è stata allestita nel padiglione F, con accesso diretto e separato dal parcheggio dell’ospedale. Uno status quo rivisto che migliora la fruizione del servizio di verifica con tampone innanzitutto per gli utenti con sospetto contagio in corso, e che aumenta il distanziamento fisico da pazienti e operatori di passaggio verso la struttura principale.

A disporre la rinnovata ubicazione è l’azienda Ulss 8 Berica, in accordo con le autorità locali, dopo i dubbi emersi di recente. In particolare la richiesta di intervento mossa da esponenti del Pd cittadino, perplessi riguardo la prima soluzione adottata, ritenuta troppo promiscua. Da ricordare che questo polo ospedaliero è uno dei tre “incaricati” dall’azienda pubblica di ospitare pazienti malati di coronavirus bisognosi di assistenza. Si tratta di degenti non in gravi condizioni, solitamente prossimi alla completa guarigione, con una capacità attuale di 35 posti letto occupati.

Al punto tamponi possono accedere senza vincoli di prenotazione on line (dallo scorso 23 novembre) i cittadini dell’Ulss 8 residenti nell’area del Bassovicentino, ma sempre previa prescrizione del medico di famiglia. L’orario di apertura del punto tamponi è dalle 11 alle 16. Insieme ai centri allestiti al San Bortolo di Vicenza, in area Fiera di Vicenza, all’istituto Da Vinci di Arzignano e all’ospedale San Lorenzo di Valdagno, il polo noventano costituisce uno dei centri di screening gestiti dall’azienda di sanità locale nel territorio.

Intanto nel pomeriggio di venerdì il sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese, ha reso noto un aggiornamento sulla situazione della cittadina: sono 91 i casi positivi attualmente attivi tra i residenti, di questi 11 sono ospiti della casa di riposo “Ca’ Arnaldi”, dove si trovano ospiti affetti da sindrome di Alzheimer (tutti asintomatici e in numero costante), mentre 5 sarebbero i ricoverati in diversi ospedali. Infine sono 75 le persone monitorate in casa, con sintomi assenti o di lieve entità, in regime di isolamento.