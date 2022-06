Auto esce di strada e si ribalta nel canale. Salva ma ferita l’unica occupante

Si stava probabilmente recando sul posto di lavoro l’automobilista soccorsa stamattina a Villaga in regime di massima urgenza, dopo il cappottamento di una vettura finita in un canale di irrigazione di campagna in seguito all’uscita di strada, per cause al momento non conosciute. L’allarme è scattato prima delle 8 di mercoledì, con intervento rapido sul posto – in via Verdi – dei vigili del fuoco e di un’ambulanza inviata dal servizio 118.

I pompieri si sono prodigati per verificare prima di tutto che la conducente fosse in salvo, una donna vicentina di cui non si conosce alcun dato sensibile per ora, vista la scena che vedeva l’utilitaria “ruote all’aria” e conficcata pericolosamente nel fondo limaccioso del canale, per fortunacon livello di acqua di pochi centimetri.

Sul posto è giunta la squadra del 115 dal distaccamento di Lonigo, la più vicina per area territoriale, con i componenti del team di soccorso che dopo aver verificato la presenza di un’unica persona prima a bordo del veicolo si sono occupati della messa in sicurezza della macchina danneggiata. E in una seconda fase del suo recupero, in vista del “trasloco” in carrozzeria per la valutazione delle conseguenze della fuoriuscita di strada.

La proprietaria, ferita in maniera non grave ma comunque portata in pronto soccorso per accertamenti medici, era stata aiutata da un passante a uscire dal mezzo, in attesa dei soccorsi qualificati del Suem e di una pattuglia di polizia locale per i rilievi necessari. Una disattenzione, un lieve malore o un banale colpo di sonno rappresentano le prime ipotesi che potrebbero spiegare l’evento accidentale.