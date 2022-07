Due ettari di vigneto distrutti dal fuoco: le fiamme partite da una legnaia

Due ettari di vigneto distrutti dal fuoco ieri pomeriggio a Villaga, in via San Michele Arcangelo.

I vigili del fuoco erano già intervenuti in mattinata per domare un principio d’incendio in una legnaia di un’abitazione vicina: potrebbero essere stati proprio micro focolai nascosti a trovare nell’erba secca e nel vento l’innesco per far ripartire le fiamme – in più punti – intorno alle 14,30 nella proprietà agricola di Orsolina Masiero di Barbarano Mossano, il cui vigneto di tre ettari in collina da alcuni anni è dato in affitto all’azienda agricola del conte Tommaso Piovene di Toara.

I pompieri sono accorsi quindi nuovamente con mezzi da Lonigo, Vicenza, ed Este: nel dettaglio sul posto sono arrivate due autopompe, un’autobotte, tre moduli antincendio boschivo e 15 operatori. Sono riusciti a circoscrivere le fiamme che oltre ai due ettari di vigneto hanno coinvolto anche un piccolo bosco, lambendo anche un’abitazione.

Sul posto anche delle squadre dell’antincendio boschivo regionale per la bonifica dell’area verde.