Ciclista travolto da auto finisce in ospedale in eliambulanza. E’ fuori pericolo

Quando un elicottero del 118 si leva in volo per garantire soccorsi immediati a un ciclista vittima di un investimento l’apprensione sale ai massimi livelli ma, ieri, dopo un incidente avvenuto a Zovencedo, l’intervento d’urgenza non ha rivelato una situazione così critica. In molti lo hanno visto in cielo e poi atterrare tra le colline dei Colli Berici, incrociando le dita per le sorti della persona trasportata pronto soccorso.

Dall’ospedale San Bortolo di Vicenza, poi, è filtrata la notizia che ha riportato lesioni di media gravità il giovane in bicicletta della zona, investito da una Mercedes in via Roma e rimasto a terra dolorante.

L’incidente stradale si è verificato nel corso della “pausa pranzo” di ieri, alle 14 nel primo pomeriggio e nel centro del piccolo paese del Bassovicentino che ospita meno di mille abitanti. Proprio lungo la strada principale che attraversa la località – la Sp108 – nei pressi della fermata dell’autobus c’è stata la collisione tra l’auto di grossa cilindrata e la bicicletta condotta da un giovane di sesso maschile che vive nelle vicinanze, all’altezza dell’incrocio con la via che porta al cimitero cittadino.

Non si conosce l’esatta dinamica che ha portato all’impatto tra velocipede e mezzo a motore, toccherà ai carabinieri ricostruirla e determinare le rispettive responsabilità in merito. Dopo l’urto il ciclista è rovinato sull’asfalto, con il timore che avesse sbattuto la testa. Trasportato alcune decine di metri più su, è stato imbarellato e caricato sulla caratteristica eliambulanza di colore giallo del 118, atterrata in un prato a fianco del camposanto.

Le preoccupazioni iniziali per le condizioni di salute del giovane uomo sono sfumate nelle ore successive, dopo che in paese si è diffuso l’aggiornamento confortante sul ricovero al San Bortolo: il codice rosso iniziale si è trasformato successivamente in giallo al rientro del velivolo, che corrisponde alla media gravità dei traumi riportati. Salvo complicazioni, quindi, il ferito potrà presto far rientro a casa per la convalescenza.