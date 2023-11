Accordo Israele – Hamas: saranno rilasciati 50 ostaggi in cambio di 150 prigionieri palestinesi

Il primo ministro israeliano Netanyahu ha intanto parlato di decisione giusta, avvertendo però che dopo la pausa la guerra riprenderà. Intanto la Reuters sul proprio sito web, citando un funzionario palestinese scrive che l’accordo Israele-Hamas concordato ieri per la liberazione degli ostaggi tenuti a Gaza in cambio di prigionieri palestinesi sarà ripetuto alla fine di questo mese.

Ferma condanna di Hamas per l’ignobile e sanguinario assalto terroristico contro Israele dello scorso 7 ottobre, il diritto all’autodifesa di Israele e la convinzione che in prospettiva la soluzione del conflitto non potrà che passare attraverso la creazione di due Stati: sono i tre concetti sottolineati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla riunione virtuale del G20, a cui ha partecipato in collegamento da Berlino, a fianco del cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Le Nazioni Unite mobiliteranno tutte le loro capacità per sostenere l’attuazione dell’accordo” ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres nel suo messaggio al G20 virtuale.