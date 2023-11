Vini Perlage: risto e bar per tutte le occasioni. E in negozio oltre 200 etichette

Spazi nuovi, vecchie passioni: è sempre tempo di genuinità e di vini di pregio, anzi di “Vini Perlage” nell’omonimo locale da un anno nella nuova location di Via Lago Trasimeno a Schio.

Che sia per una pausa pranzo, per un break sfizioso o semplicemente per un aperitivo tra amici in un ambiente caldo e accogliente, “Vini Perlage” sembra essere davvero la risposta: “La cosa che più mi ha dato soddisfazione – ammette il titolare Daniele Bortoloso – è che anche dopo lo spostamento dalla precedente sede inaugurata nel 2017, i clienti si sono affezionati e ci hanno seguito”.

Una passione iniziata da lontano quella di Bortoloso, aiutando il nonno ad imbottigliare nella cantina di casa: un amore poi affinato anche grazie alla fidanzata, partecipando ad un percorso di formazione dedicato. Un lavoro a tutto tondo quello di Bortoloso, dalle 6.30 del mattino con il profumo delle crostate fatte in casa fino alle 20 di sera dove l’ecletticità del titolare si manifesta nell’arte del sommelier: oltre duecento le etichette presenti nel locale con una preponderanza di vini italiani a rappresentare un po’ tutte le regioni del Belpaese. Ma è per il pranzo che “Vini Perlage” dà il meglio di sè: “Pasta all’uovo e carni scelte dalle nostre macellerie di fiducia – racconta Bortoloso – sono punti essenziali della nostra cucina dove ogni giorno, eccettuati dei must sempre presenti nel menù, la proposta è differente, con almeno una portata anche a base di pesce sempre garantita”.

Risto – bar ma anche negozio: una vasta scelta di bottiglie in vendita – per ognuna di quelle che si possono acquistare i frigoriferi di “Vini Perlage” ne hanno una pronta alla degustazione – per ogni evenienza. Che si tratti del regalo di compleanno, per una serata informale o per una composizione natalizia, anche qui la gamma di vini accuratamente selezionati è garantita, non senza una valida composizione tra cioccolate, panettoni e prodotti locali e non da abbinare per creare il cesto desiderato.

Un team in rosa quello di Vini Perlage con 5 ragazze preparate e professionali: un tocco di classe e di simpatia in un’atmosfera che all’ora dell’aperitivo si fa più che golosa tra bollicine e assaggini impreziositi da formaggi di malga e affettati tagliati al momento.

Con una chicca tutt’altro che da sottovalutare: sì, perchè “Vini Perlage” è anche ristorante su prenotazione, per cene esclusive e personalizzate, con piatti da concordare secondo le esigenze del cliente. Più che una serata, una coccola, per concludere in bellezza la settimana o valorizzare un momento speciale. Effervescente, anzi, perlage.