Attacchi russi nella notte sull’Ucraina, Zelensky oggi in Svezia. Sfuma vertice Trump-Putin a Budapest
Mosca ha lanciato stanotte un attacco aereo su larga scala contro l’Ucraina, con esplosioni che hanno scosso Kiev e altre città del Paese. Almeno sei persone, tra cui due bambini, sono morte e altre 17 sono rimaste ferite negli attacchi delle forze russe avvenute nella notte: sono state prese di mira soprattutto infrastrutture energetiche, ma anche molti edifici residenziali.
Due morti negli attacchi russi di stanotte su Kiev: un incendio è scoppiato all’ottavo e al nono piano di un grattacielo nel quartiere Dniprovskyi a seguito dell’attacco con un drone e danni sono stati segnalati anche nei quartieri Pechersky e Desnyansky. Almeno 13 feriti nei raid russi di stanotte su Zaporizhzhia. Il presidente ucraino, Zelensky, dichiara: “Un’altra notte che dimostra che la Russia non sente abbastanza pressione e prolunga la guerra”.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà oggi in Svezia e i due paesi faranno un annuncio sulle “esportazioni di difesa”, ha dichiarato stamattina il governo di Stoccolma in un comunicato. Zelensky e il premier svedese Ulf Kristersson si incontreranno nella città di Linkoping, sede del gruppo di difesa Saab produttore del caccia Gripen. “Dopo l’incontro, Kristersson e Zelensky terranno una conferenza stampa congiunta per fare un annuncio sulle esportazioni di difesa”, ha dichiarato Stoccolma.
Sfuma intanto il vertice Trump-Putin a Budapest. Salta per ora anche il faccia a faccia Rubio-Lavrov che si sarebbe dovuto tenere domani.