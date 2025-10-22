Attacchi russi nella notte sull’Ucraina, Zelensky oggi in Svezia. Sfuma vertice Trump-Putin a Budapest

Mosca ha lanciato stanotte un attacco aereo su larga scala contro l’Ucraina, con esplosioni che hanno scosso Kiev e altre città del Paese. Almeno sei persone, tra cui due bambini, sono morte e altre 17 sono rimaste ferite negli attacchi delle forze russe avvenute nella notte: sono state prese di mira soprattutto infrastrutture energetiche, ma anche molti edifici residenziali.

Due morti negli attacchi russi di stanotte su Kiev: un incendio è scoppiato all’ottavo e al nono piano di un grattacielo nel quartiere Dniprovskyi a seguito dell’attacco con un drone e danni sono stati segnalati anche nei quartieri Pechersky e Desnyansky. Almeno 13 feriti nei raid russi di stanotte su Zaporizhzhia. Il presidente ucraino, Zelensky, dichiara: “Un’altra notte che dimostra che la Russia non sente abbastanza pressione e prolunga la guerra”.