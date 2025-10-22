Un workshop per conoscere il mondo del lavoro: il 24 ottobre gli studenti incontrano le imprese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Venerdì 24 ottobre, oltre mille studenti delle classi quinte superiori (Itis Marzotto-Luzzatti di Valdagno/Itis De Pretto di Schio/Itis Chilesotti di Thiene/Ipsia Garbin di Schio e Thiene/Itet Ceccato di Thiene/Itet Pasini di Schio/Liceo Corradini di Thiene/Fondazione Salesiani per la Formazione Professionale di Schio) parteciperanno al workshop organizzato da Mav in collaborazione con enti, aziende e associazioni di categoria. Un’occasione concreta per conoscere da vicino il mondo del lavoro, scoprirne le dinamiche e comprendere il valore delle competenze, dell’innovazione e della formazione continua.

I convegni e gli incontri

Il programma della giornata si articolerà in diversi luoghi del territorio, con una rete di appuntamenti dedicati a temi centrali per il futuro delle nuove generazioni. Ascom Schio propone il convegno “Acquisto consapevole e responsabile del consumatore” con Guido Xoccato. Ascom Thiene ospiterà invece “Innovare il lavoro: creare un ponte che unisca i giovani, le imprese e il futuro“, con gli interventi di Sofia Urbani, Matteo Cocco, Francesco Icardi e Andrea Liotto. Il Comune di Marano Vicentino, con Meri Ballico l’incontro su “Sfide per sette Ministri: il Governo dei giovani risolve sette mali atavici dell’economia italiana“.



Nella sede della Camera di Commercio di Schio, Diego Rebesco e Francesca Vitetta affronteranno il tema “Strumenti per orientarsi al lavoro e nel lavoro – Le previsioni e gli strumenti del sistema informativo Excelsior e la svolta digitale nel rapporto impresa-pubblica amministrazione“. Axl Agenzia per il Lavoro, con Silvia Brevi, proporrà il laboratorio “Orientarsi nel mercato del lavoro: competenze, strumenti e strategie per il futuro“.

Il contributo delle aziende agricole

Non mancherà il mondo agricolo, protagonista di due incontri tematici: l’azienda agricola Aidi, con Flavio Sartore e Franco Dalla Via, parlerà di “Dal foraggio al formaggio passando per il latte“, mentre l’azienda agricola Maistrello, con Stefano Maistrello e Marco Sartore, affronterà il tema più che mai attuale “L’acqua e il cambiamento climatico: nuove colture, gestione dell’acqua e nuovi e vecchi problemi“.

Le esperienze dirette in azienda

Sei imprese del territorio apriranno le proprie porte per accogliere gli studenti in veri e propri laboratori di confronto e scoperta: Cidiesse Engineering con Francesca Dal Santo (“Cosa c’è dietro a un supermercato“), Colben con Michela Bicego, Alberto Scolaro e Massimo Dalla Valle (“La metrologia: Abc per lavorazioni meccaniche di qualità“), Cy Laser con Federico Campana (“Costruzione di laser fibra per il taglio dei metalli“), Golo con il titolare Matteo Golo (“Progettazione e innovazione nel settore dei trasporti“), Omaf con Gianluca Fabris e Adriano Grotto (“In griglia di partenza per una scelta professionale vincente“) e Livio Gemmo (“L’azienda che vorrei” va in trasferta direttamente a scuola).

Un investimento sui giovani

“Saranno oltre mille gli studenti delle classi quinte superiori – spiega il presidente della Mostra dell’Alto Vicentino, Nerio Dalla Vecchia – che venerdì mattina avranno l’occasione di entrare in azienda e nelle associazioni per un primo, concreto assaggio di ciò che significa il mondo del lavoro. Si tratta di un’opportunità preziosa, un momento di incontro reale tra scuola e impresa, tra formazione e produzione, tra teoria e pratica”.

“Investire sul dialogo tra questi mondi – continua Dalla Vecchia – significa investire sul futuro, sulle nuove generazioni e sulle loro competenze. Esperienze come questa permettono ai ragazzi di orientarsi, di scoprire talenti e passioni, di iniziare a tracciare il proprio percorso di crescita personale e professionale. È così che si costruisce una comunità più consapevole e un tessuto economico più forte”.

