Cina, premier slovacco Fico incontra Putin. E venerdì vede Zelensky
Dopo Putin – e Xi Jinping – Fico incontrerà venerdì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato lui stesso in un video pubblicato sui social. “Si sta creando un nuovo ordine mondiale, nuove regole per un mondo multipolare, un nuovo equilibrio di potere, il che è estremamente importante per la stabilità internazionale”, ha affermato. “Essere parte di queste discussioni significa sostenere il dialogo e non comportarsi come un bambino offeso. È così che si comportano l’Unione Europea e i suoi rappresentanti”, secondo Fico.
Intanto il presidente cinese Xi Jinping e l’omologo russo Vladimir Putin si sono incontrati a Pechino, a testimonianza degli stretti rapporti che i due hanno sviluppato dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Xi ha accolto Putin nella Grande sala del popolo definendolo un “vecchio amico”. Ha aggiunto poi, secondo i media statali, che “le relazioni Cina-Russia hanno resistito alla prova delle mutevoli circostanze internazionali”, citandole come “un buon esempio di amicizia tra vicini, di coordinamento strategico globale e di cooperazione reciprocamente vantaggiosa”.