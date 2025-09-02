Cina, premier slovacco Fico incontra Putin. E venerdì vede Zelensky

A Pechino va avanti la serie die questa volta è toccato al premier slovacco Robertincontrare il presidente russo Vladimir. “Dobbiamo guardare alle opportunità per approfondire ed espandere la nostra cooperazione, per trovare aree in cui possiamo lavorare strettamente insieme”, ha detto Fico, citato dall’agenzia Ria Novosti. Dal canto suo Putin ha voluto smentire alcune accuse rivolte a Mosca: “Per quanto riguarda i piani aggressivi della Russia nei confronti dell’Europa, voglio sottolineare ancora una volta che si tratta di una totale assurdità, priva di qualsiasi fondamento”.

Dopo Putin – e Xi Jinping – Fico incontrerà venerdì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato lui stesso in un video pubblicato sui social. “Si sta creando un nuovo ordine mondiale, nuove regole per un mondo multipolare, un nuovo equilibrio di potere, il che è estremamente importante per la stabilità internazionale”, ha affermato. “Essere parte di queste discussioni significa sostenere il dialogo e non comportarsi come un bambino offeso. È così che si comportano l’Unione Europea e i suoi rappresentanti”, secondo Fico.

Intanto il presidente cinese Xi Jinping e l’omologo russo Vladimir Putin si sono incontrati a Pechino, a testimonianza degli stretti rapporti che i due hanno sviluppato dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Xi ha accolto Putin nella Grande sala del popolo definendolo un “vecchio amico”. Ha aggiunto poi, secondo i media statali, che “le relazioni Cina-Russia hanno resistito alla prova delle mutevoli circostanze internazionali”, citandole come “un buon esempio di amicizia tra vicini, di coordinamento strategico globale e di cooperazione reciprocamente vantaggiosa”.