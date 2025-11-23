Colloqui Ue-Usa e Ucraina a Ginevra. Meloni: “Non lavoriamo a una controproposta”

No a una controproposta al piano di Donald Trump per risolvere il conflitto russo – ucraino, ma lavorare su quella che già c’è per arrivare alla pace: è questo il pensiero della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Johannesburg alla fine del G20. La premier a Johannesburg ha detto: “Ho trovato disponibilità da parte del presidente degli Stati Uniti Trump. Abbiamo avuto una telefonata abbastanza lunga anche con il presidente della Finlandia Stubb. Il lavoro dei nostri sherpa a Ginevra segue questo intendimento”.

Nello specifico la presidente del Consiglio ha dichiarato che ci sono nel piano americano alcuni punti che devono essere oggetto di discussione, come quelli sui territori, sul finanziamento della ricostruzione o sull’esercito ucraino. “Ci sono punti molto positivi, come le garanzie di sicurezza con il coinvolgimento degli Stati Uniti, una proposta che riprende una proposta italiana. Penso si possa fare un lavoro positivo, siamo tutti impegnati per arrivare a una proposta che serve per avere pace, un’Ucraina indipendente e sovrana e per la sicurezza dell’Europa. Penso che sarebbe una buona cosa, e ne abbiamo parlato nella telefonata con il presidente Trump, capire se si riesce a ottenere almeno cessate il fuoco temporaneo sulle infrastrutture strategiche e civili che i russi continuano a bombardare. Anche i russi devono dare un segnale concreto di voler arrivare alla pace”.