Conferenza di Parigi, raccolti un miliardo di euro per all’Ucraina. L’Italia contribuirà con 10 milioni

L’Italia contribuirà con 10 milioni di euro alla creazione del meccanismo di coordinamento degli aiuti, come annunciato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Abbiamo già accolto molti profughi e siamo pronti ad accoglierne ancora – ha sottolineato – ma anche a sostenere l’esercito e le imprese ucraini. Continueremo a dare supporto militare e logistico; assistenza economica e operativa per la ricostruzione. Siamo per la Pace”.

Il presidente francese Macron nella “Conferenza di aiuto all’Ucraina” in corso a Parigi con i rappresentanti di 47 paesi intanto dichiara: “Aiutare il Paese a resistere questo inverno. Per sostenere gli aiuti civili e fare fronte ai danni delle infrastrutture danneggiate dalla guerra, è stato raccolto oltre un miliardo di euro, fra cui 125 milioni di aiuti dalla Francia. Nonostante l’orrore dei crimini commessi dall’esercito russo a Irpin, Mariupol, Bucha, Izium e in tanti altri luoghi dell’Ucraina, il popolo ucraino continua a battersi con determinazione ammirevole per il proprio Paese e per la propria libertà. Voglio rendergli omaggio” ha così poi scritto su Twitter.