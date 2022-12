Paolo Conte Bonin, 20enne vicentino di Thiene, autore di 45″93 lanciato in seconda frazione: “Pensavo di nuotare decisamente meglio rispetto al mattino. Abbiamo ottenuto ciò che avevamo in mente. E' il mio secondo record del mondo. Sono contentissimo: è un tempo strepitoso. Pensavo di fare decisamente meno di stamattina, forse ho spinto un po’ troppo nelle batterie. Però quello che avevamo in mente di fare l’abbiamo fatto. Per cui bene. È una staffetta a cui mancava il quarto, senza Lorenzo Zazzeri, che probabilmente ci starà guardando. Abbiamo trovato una matricola che ha dato un fantastico contributo a questa staffetta”.

E infine Leonardo Deplano, 23enne fiorentino, protagonista in terza frazione con 45″54: "Mi sento molto bene in acqua, anche al mattino le sensazioni erano ottime: mi sentivo agile. E' stato tutto perfetto. Sono molto contento. La voce con questo tempo mi è andata via. Mi sono ammalato da quando sono qui però sono contentissimo del tempo, sapevamo di poter andare forte. Stamattina ho fatto 46"1 molto agile, sono arrivato senza fiatone, con molte energie. Sapevo che avrei potuto fare bene. Così è stato".

, subito dopo la gara: “È un record incredibile, il nostro primo insieme. Un record del mondo che portiamo in saccoccia. Abbiamo fatto tutti e quattro un ottimo lavoro. Se devo essere critico lo sono con me stesso, non ho gareggiato bene. Ma lasciamo stare, c’è un record del mondo!”.