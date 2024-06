Elezioni europee, exit poll Olanda: Laburisti e Verdi avanti. Oggi al voto l’Irlanda

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Olanda ha aperto la maratona elettorale delle elezioni europee 2024. I primi exit poll confermano il vantaggio della coalizione Laburisti-Verdi guidata da Frans Timmermans sull’estrema destra di Geert Wilders. L’alleanza europeista sarebbe in testa con 8 seggi, rispetto ai 7 assegnati al Partito per la libertà (Pvv).

Il leader euroscettico e anti-Islam canta comunque vittoria celebrando la sua ascesa “a 7 seggi”. Su X, infatti, ha scritto: “è super emozionante perché possiamo ancora diventare i più grandi quando domenica verranno annunciati i risultati finali!”.

L’affluenza alle urne, secondo la stima diffusa da Ipsos, è stata del 47%, in aumento rispetto al 42% di cinque anni fa. La partita resta aperta e l’esito si capirà soltanto domenica sera, con i dati reali dello scrutinio di tutti i Ventisette.

Dopo i Paesi Bassi, è oggi l’Irlanda ad aprire i seggi per le Europee: 14 gli eurodeputati irlandesi, il 2% del totale. I sondaggi danno come primo partito ma in calo di consensi -al 22%- il Sinn Fein, attualmente all’opposizione. Un punto dietro, c’è il principale partito di governo, il conservatore Fianna Fail. L’Irlanda vota anche per le amministrative. Le urne chiudono alle 22 ora locale (le 21 ora italiana).