Il crollo dell’affluenza nel Vicentino: -11,5% alle elezioni europee, – 8,11% alle comunali. Tutti i dati

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un crollo dell’affluenza così significativo, non solo alle elezioni europee ma anche e soprattutto alle elezioni comunali, il Vicentino non lo aveva mai visto. Vediamo come è andata nel dettaglio nella nostra provincia.

Elezioni europee



Su 737.458 elettori ed elettrici aventi diritto di voto, ai seggi si sono recati appena in 403.860, ossia il 54,76%. Nel maggio 2019, alla scorsa tornata per il rinnovo del Parlamento europeo, era stata del 66,28%, -11,52% in cinque anni. Alle elezioni politiche del settembre 2022 era stata del 71,54%.

Provincia di Vicenza Europee 2019 Politiche 2022 Europee 2024 Elettori 709.979 656.688 737.458 Votanti 470.564 469.800 403.860 Affluenza 66,28% 71,54% 54,76%

Elezioni amministrative

Erano 442.064 gli elettori e le elettrici chiamati ad eleggere il proprio sindaco e consiglio comunale nella tornata elettorale di ieri e l’altro ieri, 8-9 giugno, in 75 enti locali della provincia di Vicenza. E’ andato a votare solo il 59,38% degli aventi diritto. Cinque anni fa, nel maggio 2019, l’affluenza si era attestata al 67,49%, mentre nel 2014 era stata addirittura del 70,57%. Fra il 2014 e il 2019 il calo era stato contenuto al 3%, mentre ieri ha toccato un -8,11% a livello provinciale, con notevoli differenze da Comune a Comune.

Provincia di Vicenza Comunali 2014 Comunali 2019 Comunali 2024 Affluenza 70,57% 67,49% 59,38%

Alla chiusura dei seggi ieri sera, gli unici Comuni ad aver avuto una percentuale di affluenza sopra il 70% sono stati Asigliano Veneto, Nogarole Vicentino, Pianezze, Pove del Grappa e Villaga (che segna addirirttura un aumento dei votanti rispetto al 2019), mentre sotto il 50% Foza e Valdastico. Fra i Comuni dove il calo, rispetto a cinque anni fa, è stato maggiore (oltre i dieci punti percentuali) si segnalano Cartigliano (-15,96%), Tezze sul Brenta (-13,29), Camisano Vicentino (-13,07), Alonte (-12,90), Bressanvido (-12,42%) e Arzignano (-12,17%). Alcuni Comuni, nei quali si presentava una sola lista e rischiavano di non raggiungere il quorum del 40%, hanno visto crescere il numero di votanti (fra gli aumenti più significativi, quello di Valbrenta (addirittura + 15,82%).