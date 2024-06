Previsioni 7-9 giugno: temperature ancora in aumento fino a 31°C

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

La spinta dell’alta pressione dal Mediterraneo sta portando qualche giornata stabile anche sul vicentino con le temperature che si sono portate su valori pienamente estivi. Si farà sentire l’afa dati i valori elevati di umidità nell’aria. Per la prima volta si sfonderà il muro dei 30°C in varie località della provincia. Questo però non durerà molto.

Venerdì 7 giugno

Bel tempo su tutta la provincia. Solo lungo la fascia prealpina si addosseranno nubi basse o nebbie nelle ore centrali della giornata. Temperature in aumento, in pianura valori compresi tra 17 e 30 gradi.

Sabato 8 giugno

Situazione che rimarrà invariata dal giorno precedente. Tempo stabile e soleggiato con qualche nube in più sui rilievi. Temperature in ulteriore lieve aumento, di notte si faticherà scendere sotto i 20 gradi in pianura, mentre le massime diffusamente saranno comprese tra 30 e 31 gradi.

Domenica 9 giugno

Inizialmente poco nuvoloso su tutto il territorio per nubi alte e sottili. Dalle ore centrali della giornata è da attendersi un aumento dell’attività cumuliforme in montagna dove, da metà pomeriggio si formeranno i primi locali rovesci o temporali, in movimento verso trentino e bellunese. In pianura il cielo sarà invece variabile senza fenomeni di rilievo. Verso sera arriverà da ovest un generale peggioramento del tempo su gran parte della provincia, con temporali anche di forte intensità. Sono attese punte di 30/50 mm di pioggia in poche ore, non si esclude la grandine dato il caldo afoso dei giorni precedenti.

Temperature in calo dal pomeriggio/sera.

Tendenza nel lungo termine

Lunedì mattina il tempo sarà in rapido miglioramento. Tuttavia a metà settimana torneranno correnti più instabili da ovest che caratterizzeranno il tempo sul vicentino, giornate dove il sole si alternerà a improvvisi temporali. Clima gradevole con massime mediamente sui 25/26 gradi.