Elezioni Usa, i dem Warnock e Ossoff annunciano la vittoria al Senato in Georgia

Il candidato democratico Raphael Warnock vince il ballottaggio in Georgia contro la rivale repubblicana Kelly Loeffler. Ad annunciarlo è la Cnn, le cui proiezioni vedono il vantaggio di Warnock salire al 50,5%. “Mi congratulo anche con il popolo della Georgia per l’affluenza ancora una volta da record, proprio come a novembre, per eleggere due nuovi senatori, invitando all’azione e chiedendo ai nostri leader eletti di porre fine a questo stallo e farci progredire come nazione”, si legge in una dichiarazione del presidente eletto Joe Biden sull’esito del voto in Georgia.

Il primo network a proiettare vincitore Warnock paradossalmente è stato Newsmax, la tv via cavo conservatrici promosse da Donald Trump contro Fox News. Poi è stato lo stesso reverendo a tenere una sorta di discorso della vittoria. Warnock ha voluto ricordare che sua madre, cresciuta raccogliendo tabacco e cotone durante l’estate, è stata in grado di votare per lui: “Le mani di 82 anni che ha usato per raccogliere cotone per altri sono andate al seggio e hanno scelto il figlio più giovane per essere senatore degli Stati Uniti”, ha detto il reverendo, ultimo di 12 figli.

Nell’altro duello anche il democratico Jon Ossoff ha rivendicato la vittoria nel ballottaggio per un seggio al Senato nelle elezioni in Georgia: “Grazie per la fiducia che mi avete dato. Con umiltà ringrazio le persone della Georgia per avermi eletto al Senato degli Stati Uniti”, ha detto Ossoff. Secondo il Ny Times, il democratico avrebbe il 50,19% dei voti, contro il 49,81% del repubblicano uscente David Perdue. “Grazie per la fiducia che avete riposto in me, in questo momento di crisi in cui il Covid-19 continua a infuriare nel nostro Stato e nel nostro Paese, in cui centinaia di migliaia di persone hanno perso la vita e milioni hanno perso le fonti di sostentamento, le famiglie della Georgia hanno difficoltà a portare cibo in tavola”, ha proseguito, “ora dobbiamo unirci”. Il 33enne Ossoff, giornalista investigativo e astro nascente del partito, potrebbe diventare il più giovane senatore dal 1973, dopo il primato proprio di Biden.