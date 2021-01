Comincia il 2021 del Famila: alle 18 il match contro Lucca

Anche per il Famila Basket è tempo di tornare in campo: tra poche ore infatti, al palaRomare le scledensi se la vedranno contro Lucca, una delle rivali più ostiche negli ultimi anni.

Schio viene dalla bella vittoria esterna sul campo di Sassari: il 71-51 in terra sarda ha permesso alle Orange di chiudere il 2020 in bellezza e di rimettersi sulla retta via dopo lo scivolone di Ragusa. Sin qui, per Schio dieci vittorie su dodici gare; oggi arriva la possibilità di rifarsi e di riprendere un cammino vincente.

Discorso diverso per Lucca, formazione toscana con cui il Famila ha un’accesa rivalità: fino ad ora hanno conquistato una sola vittoria in nove gare, motivo per cui oggi daranno il massimo per risollevarsi. Il pubblico da casa è avvisato: Lucca darà del filo da torcere.

Jillian Harmon, una delle ex della sfida, ha sottolineato come Schio, dopo qualche momento di debolezza, sia ora pronta per tornare a dare il massimo. “Abbiamo sbagliato qualcosa, ma ora siamo cariche per questa sfida” ha dichiarato l’ala di Schio. Assieme a lei, le altre ex (Martina Crippa e capitan Francesca Dotto) daranno man forte per cercare di vincere questa sfida delicata.

Tutto pronto allora per l’inizio del nuovo anno: Schio-Lucca apre il 2021 del basket femminile italiano. Al via una delle rivalità più accese dell’ultimo decennio, sarà battaglia.