Europa, Roberta Metsola rieletta presidente per secondo mandato. Record di voti

La Plenaria riunita a Strasburgo ha rieletto Roberta Metsola presidente del Parlamento europeo. L’eurodeputata maltese guiderà l’Eurocamera per i prossimi due anni e mezzo. Roberta Metsola è stata confermata con una maggioranza record: è stata infatti eletta con 562 sì su 699 votanti quindi dal 90,2% degli eurodeputati.

Un lunghissimo applauso ha accolto l’esito. “Grazie della vostra fiducia. Sarà un Parlamento per tutti in Europa, per rispettare le promesse dei padri fondatori” queste le prime parole della Metsola. Sono convinta che la nostra sia un’Europa per tutti, che trae insegnamenti dalle lezioni del passato e dagli ideali che non sono scomparsi. La polarizzazione nella nostra società ha portato a una politica di scontro e anche a violenza politica. La risposta semplice è quella di dividerci tra ‘noi e loro’ ma dobbiamo andare oltre questo pensiero che fomenta odio invece di costruire speranza. Dobbiamo garantire uguaglianza in Europa, offrendo a tutti le stesse possibilità”.