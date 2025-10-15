Gaza, annullata riapertura del valico aiuti umanitari. Netanyahu in tribunale

Il governo israeliano aveva deciso di annullare le sanzioni previste per oggi su Gaza dopo che Hamas ha accelerato la restituzione dei corpi degli ostaggi deceduti. Secondo una fonte della sicurezza israeliana però il valico di Rafah non verrà aperto oggi e si stima che con tutta probabilità si deciderà di tenerlo chiuso anche domani.

Tra gli ostaggi uccisi a Gaza restituiti a Israele sono stati ufficialmente identificati un 35enne rapito mentre tornava a casa dal festival musicale Nova, e un soldato di 19 anni preso in ostaggio dalla sua base vicino al valico di Erez. Uno dei quattro corpi restituito ieri da Hamas non è quello di un ostaggio bensì di un palestinese di Gaza. Hamas ha informato i mediatori che oggi trasferirà in Israele altri quattro corpi di ostaggi deceduti. Finora il gruppo militante palestinese ha consegnato otto salme su 28. Intanto due palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane a Shujaiya, a est della città di Gaza. Lo ha riferito l’emittente palestinese al Araby.