Israele attacca obiettivi a Beirut. Ira di Teheran: “Stop ai colloqui con gli Usa”

Israele prosegue la sua offensiva in Libano. Il premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all’Idf di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Nelle scorse ore l’esercito israeliano è avanzato in profondità, circa 25 chilometri oltre il fiume Litani, dichiarando “campo di battaglia” un’area fino a 50 chilometri dal confine. Israele ha anche occupato l’altura strategica del castello di Beaufort.

“L’Idf esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza”. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell’Idf sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese, ma con l’organizzazione terroristica Hezbollah. L’obiettivo israeliano è dunque tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato che il suo Paese sta affrontando “una feroce e riprovevole aggressione israeliana”.