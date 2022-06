La guerra alla Russia come la Seconda Guerra Mondiale. Lo afferma il Ministro Lavrov

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’attuale conflitto somiglia a quello del 1940. Ne è convinto il ministro degli Esteri Russo Sergei Lavrov, che ha paragonato l’Unione Europea e la Nato alle forze che dichiararono guerra all’Unione Sovietica. Secondo Lavrov “La Ue e la Nato stanno mettendo insieme una coalizione per fare una guerra alla Russia. Anche Adolf Hitler allo scoppio della Seconda guerra mondiale riunì un numero significativo di Paesi europei sotto le sue insegne per una guerra contro l’Unione Sovietica”. “Terremo d’occhio da vicino la situazione”, ha aggiunto Lavrov, specificando anche al contempo che la candidatura di Moldavia ed Ucraina ad entrare nell’Unione Europea non mettono a repentaglio la sicurezza della Russia.

Interviene anche il presidente russo Putin, secondo cui “l’Occidente sta creando artificialmente un’atmosfera di isteria in merito alle esportazioni di grano dall’Ucraina, che la Russia non sta impedendo”. Putin ha aggiunto che Mosca è pronta a “rispettare i suoi obblighi sulle forniture di energia e fertilizzanti”. Ed il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha affermato che la Russia sta usando la fame come un’arma, ma è stata pronta la risposta del vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale di Mosca Medvedev che richiama la storia per rimandare l’accusa al mittente: “E’ sorprendente ovviamente sentire questo da funzionari il cui Paese ha tenuto Leningrado sotto assedio per 900 giorni, dove quasi 700mila persone sono morte di fame”.



Sul fronte ucraino, mentre i militari hanno ricevuto l’ordine di ritirarsi da Severodonetsk, il presidente Zelensky su Twitter scrive: “L’Ucraina è grata al presidente Usa Joe Biden e al popolo statunitense per la decisione di fornire un ulteriore pacchetto di aiuto difensivo da 450 milioni di dollari. Questo sostegno, inclusi gli ulteriori sistemi Himars, è importante ora più che mai. Grazie agli sforzi congiunti libereremo il territorio ucraino dall’aggressore russo”.