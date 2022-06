E’ nata la nuova Serie A, calendario compresso per Qatar 2022

E’ nata la nuova Serie A. Oggi è stato sorteggiato il calendario del campionato 2022/2023, che comincerà nel fine settimana del 13-14 agosto e si chiuderà nel weekend del 3-4 giugno 2023. Calendario compressato nella prima parte di stagione, fino a novembre, visto che poi ci sarà la Coppa del Mondo in Qatar con la finale prevista il 18 dicembre. Quest’anno si comincia con due domeniche di anticipo rispetto al solito.

Nel nuovo torneo saranno quattro le giornate infrasettimanali in calendario: il 31 agosto 2022, il 9 novembre 2022, il 4 gennaio 2023 e il 3 maggio 2023. Inoltre, la Serie A si fermerà per gli impegni delle nazionali, in calendario ci sono sia gare amichevoli che le sfide di Nations League, dal 19 al 27 settembre 2022, pausa spostata in avanti rispetto al solito, e dal 20 al 28 marzo 2023.

Per via dell’impegno iridato, verrà osservata una pausa di circa 52 giorni: dal 13 novembre 2022, quando si giocherà l’ultima giornata di campionato prima dello stop, fino a inizio gennaio 2023. Si ripartirà col turno infrasettimanale del 3-4-5 gennaio. La differenza nel post Mondiale con gli altri campionati è netta: in Germania viene osservata la pausa invernale, ma in Premier League si ritorna a giocare nel Boxing Day, mentre in Liga, campionato spagnolo, si torna in campo il 31 dicembre. La finale mondiale è prevista per il 18 dicembre 2022.

Questa è la prima giornata: Fiorentina-Cremonese, Verona-Napoli, Juventus-Sassuolo, Lazio-Bologna, Lecce-Inter, Milan-Udinese, Monza-Torino, Salernitana-Roma, Sampdoria-Atalanta, Spezia-Empoli. Il calendario completo è consultabile sul sito della Lega di Serie A.