23/22 Voci in onda: l’estate, lo Sballon, i rifugi, musica in malga e collina e l’insalata russa tonnata – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Buongiorno a tutti,

ben ritrovati nella newsletter di Radio Eco Vicentino. Mentre alcuni si godono le giornate più lunghe ed attendono con trepidazione le vacanze, altri sono alle prese con Pascoli, Segre, Matematica, le versioni e le tesine. Gli esami sono uno di quegli avvenimenti tipici di inizio estate in Italia e che coinvolgono un po’ tutti, da i ragazzi che li affrontano agli adulti che li ricordano con un sorriso e forse anche qualche lacrima.

Siamo entrati ormai nel vivo di questa bella stagione – torrida e troppo calda a dire il vero – che resta la preferita di molti del team di Radio Eco Vicentino. Anche se alcuni di noi soffrono il caldo, amiamo lo spirito di libertà e la leggerezza che ci fa provare. Incuriositi, Gianni e Giulia hanno chiesto agli ascoltatori di We Love Italia che cos’è per loro l’estate e che cosa rappresenta.

L’estate non è solo il momento delle vacanze ma è il periodo dell’anno che decreta il ritorno dei grandi eventi en plein air come concerti, manifestazioni, festival e i tanto amati tornei estivi. Ne sanno qualcosa gli amici dello Sballon, il torneo di calcio e pallavolo organizzato dalla polisportiva A.S. Valli a Valli del Pasubio che ogni anno regala due giorni di emozioni, musica e tanto divertimento. In questa puntata di Break Point potrai scoprire tutti i segreti e le dritte per organizzare un torneo di successo insieme a Daniele Storti e Valentina Piva.

Dopo una giornata cocente, non c’è invito più bello di andare a “prendere i freschi”. Chi abita in città o in pianura conosce molto bene la fantastica sensazione dell’aria di montagna dopo una lunga giornata di sole. A questo proposito, vi consigliamo due luoghi per passare qualche ora in tranquillità e in tutta freschezza, anche durante il giorno. Stiano parlando del Rifugio Bertagnoli a Crespadoro e del Rifugio Gingerino situato sulla cima del monte Falcone a Recoaro Mille. Queste due strutture sono gestite con tanto amore da Alessandro Gianbellin e famiglia. Come si arriva a gestire un rifugio? Accomodatevi, godetevi il panorama e prendete i freschi; alle belle storie e alla musica ci pensa StartUp.

Julie Andrews cantava “The hills are alive with the sound of music”, le colline sono vive con il suono della musica. Le colline delle Bregonze ne sanno qualcosa grazie alla manifestazione di Suoni tra le malghe e voci delle Bregonze, una serie di eventi che accorceranno le distanze tra il mondo delle montagne, dei pascoli e delle malghe con quello della musica. Musica folkloristica, band e tantissimi artisti saliranno in quota per portare agli amanti della montagna e ai curiosi. Gli alpeggi e le colline si trasformeranno in teatri e palchi dove le melodie e le voci si fonderanno con i suoni della natura. Ce ne hanno parlato a Parlami di Te la sindaca di CarrèValentina Maculan e il responsabile dell’organizzazione Incontrarse Alberto Bortolan.

La musica è la protagonista indiscussa del nostro palinsesto. Pochi però ne conosco la storia e i retroscena. Per questo motivo vi invitiamo ad ascoltare Music Around, la trasmissione dedicata alla musica, ai nuovi talenti e agli artisti già affermati. Questo lunedì, Silvia (insieme a Gianni Manuel) ha avuto il piacere e l’onore di ridare il benvenuto a Maurizio Solieri, un chitarrista di grandissimo successo che ha suonato con Vasco Rossi per quasi trent’anni. In questa puntata potrai ascoltare il suo nuovo inedito “Rock’n’Roll Heaven” e scoprire maggiori dettagli sul suo ultimo libro “Questa sera Rock’n’Roll”.

Quella di Parola ai direttori è stata una puntata ricca di sorprese. Questa volta, Mariagrazia Bonollo e Gianni Manuel sono stati gli intervistatori ma anche gli intervistati in un gioco di ruolo alla scoperta degli avvenimenti e le storie che li hanno portati nel mondo della comunicazione. Non solo, in anteprima hanno presentato il nuovo concorso di Radio Eco Vicentino: un contest fotografico che offre a tutti i nostri ascoltatori e lettori la possibilità di vincere dei premi sbalorditivi. Scopri di più ascoltando il nostro podcast.

Continua infine la nostra ricerca dei piatti freschi perfetti per l’estate. Questa volta, la cucina di Fogolare Veneto ci propone un piatto che “vi sbloccherà un ricordo”: l’insalata russa tonnata, un classico intramontabile della cucina anni 70/80 che lo chef Amedeo Sandri vi proporne come accompagnamento all’aperitivo oppure come portata principale. Insieme a questa pietanza, Maurizio Falloppi consiglia un buon bicchiere di Müller-Thurgau da servire freddo. Buon appetito.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo anche i nostri programmi live non disponibili in podcast come l’Eco del Mattino in onda tutti i giorni con Ivano Visonà dalle 11 a mezzogiorno e Drive Magazine con la Giulie in diretta ogni venerdì dalle 18 alle 19.

