Medio Oriente, Iran sposta droni e missili in vista dell’attacco ad Israele. Biden a Teheran: “Fermatevi”

. Tra cui droni e missili cruise. E’ lo scenario delle prossime 24/48 ore che, secondo la Cnn – che cita due fonti dell’intelligence americana- attende il Paese all’ombra di una minaccia iraniana. Teheran starebbe muovendo numerose risorse militari all’interno del suo territorio in vista di un possibile attacco contro Israele dal proprio territorio in risposta all’attacco al consolato iraniano a Damasco, in Siria, del 1° aprile scorso che ha portato la morte di due alti rappresentanti della guardia rivoluzionaria islamica.. E il rischio è che nell’operazione “possano essere coinvolti alleati di Teheran”.

A dare il senso della drammaticità del momento è l’appello del presidente Usa Joe Biden a Teheran: “Non fatelo” dice il leader della Casa Bianca che avverte: “Gli Stati Uniti sono impegnati nella difesa di Israele e l’Iran non avrà successo”. La portaerei americana USS Dwight Eisenhower ha navigato a nord attraverso il Mar Rosso verso Israele in segno di deterrenza nei confronti di un eventuale attacco iraniano verso lo Stato ebraico. E mentre il Wsj fa sapere che gli Usa stanno posizionando navi da guerra per la difesa dall’ Iran, la Turchia nega alle forze americane lo spazio aereo per attaccare Teheran.

È in questo contesto che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha organizzato ieri una riunione ai vertici, per valutare la situazione e prepararsi al possibile attacco: con lui il ministro della Difesa Yoav Gallant, i membri del Gabinetto di guerra Benny Gantz e Gadi Eisenkot, e il ministro degli Affari strategici Ron Dermer.

Le Idf riferiscono intanto di aver colpito un grande sito di Hezbollah nell’area di Rihan, nel Libano meridionale. Secondo le forze di difesa israeliane, il complesso comprendeva diversi edifici e una postazione militare. L’attacco arriva dopo una raffica di oltre 40 razzi lanciati ieri sera da Hezbollah sul nord di Israele.