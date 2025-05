Meloni conferma l’aiuto dell’Italia per l’Ucraina. E intanto sente Trump

Bilaterale a Palazzo Chigi con la premier danese Mette Frederiksen per la presidente del Consiglio Giorgia, che è tornata a parlare della guerra in Ucraina annunciandoNelle dichiarazioni congiunte rilasciate alla stampa al termine del vertice, Meloni ha confermato i contatti in corso con leader internazionali, tra cui Donald Trump, e ha ribadito la necessità di avviare un dialogo serio e costruttivo per un cessate il fuoco duraturo.

Dopo l'incontro Meloni ha ringraziato apertamente Kiev per la disponibilità al dialogo. “Si sta lavorando a un nuovo turno di negoziati e la prima cosa che dobbiamo fare è ringraziare il presidente Zelensky e il governo ucraino che hanno dimostrato in queste settimane la sincera volontà di cercare la pace, accettando i negoziati”, ha dichiarato Meloni, sottolineando che “Al di là di date e luoghi, la priorità a cui arrivare è che ci siano negoziati seri, in cui gli interlocutori vogliano tutti manifestare la disponibilità e la voglia di fare passi avanti. Questo è il centro del lavoro che dobbiamo fare adesso, per arrivare a un cessate il fuoco e un accordo di pace complessivo, che non può prescindere da garanzie di sicurezza per l'Ucraina”.

In seguito al faccia a faccia con la premier danese, Meloni ha reso noto di aver sentito Donald Trump ancora una volta nelle ultime ore. Intanto nella riunione dei ministri delle Finanze del G7 in Canada, il titolare del dicastero tedesco, Lars Klingbeil, ha assicurato che anche gli Usa hanno confermato di voler continuare ad aiutare Kiev.