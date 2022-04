Orrore a Bucha: il sindaco della città ucraina, parla di un ‘safari’ dei russi contro i civili

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Le sirene di allarme anti-aree sono tornate a suonare in quasi tutta l’Ucraina, nel 41esimo giorno di guerra. Ieri il presidente ucraino Zelensky ha visitato la città, accusando i soldati russi di essere “macellai”, lo stesso termine usato pochi giorni prima dal presidente americano Joe Biden che, chiede un processo contro Putin per crimini di guerra. Gli Usa sostengono che “la nuova fase dell’offensiva russa potrebbe durare due mesi” e il presidente americano Mosca dal canto suo ribatte che mostrerà all’Onu le prove della sua innocenza. Per Zelensky, la Russia sta cercando di coprire i crimini di guerra dei suoi soldati in Ucraina.

Il sindaco di Bucha ha parlato di un vero e proprio ‘safari’ dei russi contro i civili ucraini. “Non pensavo che la mia gente sarebbe stata uccisa per divertimento o per rabbia. I russi hanno sparato a tutto ciò che si muoveva”, attacca Anatoly Fedoruk, secondo cui “Bucha è la vendetta dei russi alla resistenza ucraina”.