Previsioni meteo 5-7/04, si alzano le temperature: clima più mite con tempo variabile

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Il flusso freddo ed instabile ha lasciato ormai la nostra provincia. Una debole rimonta dell’alta pressione si protende dal Mediterraneo occidentale fin verso il nord Italia portando delle correnti più miti. Tuttavia oltralpe ci sono ancora delle perturbazioni atlantiche in transito che porteranno nuvolosità fin sul nostro territorio ma senza precipitazioni di rilievo.

MARTEDI 29 MARZO

Giornata serena in pianura. Nel pomeriggio ci potrà essere qualche innocua nube lungo la fascia prealpina. Lo zero termico, dai 1.000 metri dei giorni scorsi si porterà oltre i 2.000 metri. Questo comporterà un sensibile rialzo termico a tutte le quote ed una rapida fusione della neve appena caduta sotto i 1.500 metri.

MERCOLEDI 30 MARZO

Cielo velato la mattina per nubi alte. Nella seconda parte della giornata ci sarà una copertura nuvolosa più compatta che potrebbe dar luogo a qualche pioviggine sull’Altovicentino. Temperature minime in rialzo, massime in leggera diminuzione per assenza di sole. Estremi termici in pianura tra 6 e 17°.

GIOVEDI 31 MARZO

Per l’intera giornata le nubi si alterneranno al sole. Non ci saranno probabilità di fenomeni e le temperature saranno in aumento con punte massime di 18-19°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tempo buono venerdì. Un debole fronte sarà probabilmente in transito sabato sera con qualche piovasco di passaggio sul vicentino. Domenica migliora velocemente ma con temperature in calo per correnti settentrionali.