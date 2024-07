Presidenziali Usa, Biden: “al duello tv con Trump ero quasi addormentato, colpa dei viaggi”

Negli Usa il caos generato dalla pessima performance di Joe Biden nel duello tv con Donald Trump non accenna a placarsi. Tanto che un deputato democratico ha preso il coraggio a due mani e ha chiesto all’attuale presidente americano di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Biden “dovrebbe prendere la dolorosa e difficile decisione di ritirarsi”, ha dichiarato il deputato del Texas Lloyd Doggett, spiegando che la sua decisione di uscire allo scoperto “non è stata presa alla leggera e non intacca il rispetto” nei confronti del presidente. Detto questo, “il suo impegno è nei confronti del Paese e per questo chiedo che si ritiri”.

A stretto giro è arrivata la precisazione della Casa Bianca: “Biden non soffre di Alzheimer o demenza senile” e le spiegazioni di Biden: “Non sono stato intelligente – ha detto il presidente degli Stati Uniti a una raccolta fondi in Virginia – Ho deciso di viaggiare intorno al mondo un paio di volte poco prima del dibattito per non so quanti fusi orari, credo almeno 15… Non ho ascoltato il mio staff… E poi mi sono quasi addormentato sul palco”. Questa la “spiegazione” – “non è una scusa”, ha precisato – che Biden ha fornito ai donatori della sua campagna.

Ma molti della sua area politica restano scettici e continuano a spingere per un ritiro. Tra questi c’è Julián Castro, ex ministro nell’amministrazione Obama ed ex candidato presidenziale che sfidò proprio Biden nel 2020, contestandone proprio l’età e la memoria. Castro auspica un passo indietro di Biden e uno avanti di Kamala Harris, attuale vice, come potenziale sostituta. Al suo scetticismo si unisce anche quello di Jared Golden, democratico centrista al Congresso americano, che già prevede la sconfitta del suo partito in autunno. “Anche se non ho intenzione di votare per lui, Donald Trump vincerà”, ha scritto Golden in un editoriale su un giornale del Maine. Intanto un gruppo di governatori democratici ha chiesto un incontro con il presidente americano per esprimere le preoccupazioni sull’esito delle elezioni di novembre. È quanto riferisce la Cnn, citando “numerose fonti” a conoscenza di quanto sta accadendo dietro le quinte del partito democratico.

Perplessità anche per Nancy Pelosi. L’ex speaker dem della Camera sottolinea che è “legittimo interrogarsi sullo stato di salute del presidente. E’ legittimo chiedersi se è stato un caso o c’è un problema. E’ legittimo chiederselo per tutti e due i candidati”. Pelosi che non ha parlato con il presidente dal dibattito, ha poi aggiunto: “Ha avuto una cattiva serata ma ha una visione, ha conoscenza, ha buon senso e pensa in modo strategico e non dobbiamo dimenticarci qual è la posta in gioco alla elezioni”.