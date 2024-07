Euro 2024: Turchia e Olanda completano il quadro dei quarti di finale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Con le vittorie di Turchia e Olanda, rispettivamente, contro Austria e Romania, si è delineato il quadro dei quarti di finale di Euro 2024. Queste le sfide in arrivo: Spagna-Germania (in programma venerdi 5 luglio alle 18), Portogallo-Francia (venerdì 5 luglio alle 21), Inghilterra-Svizzera (sabato 6 luglio alle 18) e Turchia-Olanda (sabato 6 luglio alle 21). Il 26enne difensore Demiral è esagerato: doppietta all’Austria e la Turchia di Vincenzo Montella entra tra le prime 8 d’Europa; agli austriaci non basta la rete di Gregoritsch nel finale.

Merih Demiral, che milita nel club saudita dell’Al-Ahli, è l’eroe turco di turno. Un autentico gigante. A Lipsia, Turchia-Austria finisce 2-1 che in un colpo solo superano gli ottavi di finale e cancellano l’umiliazione subita solo pochi mesi fa, quando la nazionale guidata dal ct Ralf Rangnick si impose con un risultato tennistico: un clamoroso 6-1.

L’ex di Sassuolo, Juventus e Atalanta, porta sul 2-0 i suoi segnando al 1′ e al 59′. Il gol di Gregoritsch al 66′ ha solo il merito di riaprire il match ma non serve agli austriaci. Aspetto singolare: la decisione dello stesso Rangnick che in questa gara degli Europei ha scelto di partire con Gregoritsch in panchina, nonostante tre mesi fa l’attaccante del Friburgo avesse rifilato una tripletta ai turchi in quel 6-1 di cui sopra.

Olanda-Romania 3-0. Gakpo fa quello che vuole contro i rumeni: gol e assist. Orange tra le fantastiche 8 d’Europa. Al di là del punteggio finale, la nazionale di mister Koeman domina letteralmente la sfida. L’attaccante esterno del Liverpool sblocca il match nel primo tempo, poi manda in gol Malen, autore di una doppietta all’83’ e al 93′. E adesso, tutta l’Olanda attende la Turchia a Berlino sognando di volare in semifinale.

Un passaggio del turno in due atti per gli olandesi. Il primo: dopo 20 minuti di Romania in controllo, si scatena Gakpo. Il 25enne attaccante dei Reds britannici, da sinistra, s’inventa un gran dribbling seguito da un tiro chirurgico che spacca la partita indirizzandola verso l’Olanda.

Gakpo scatenato e decisivo anche nella ripresa. Segna ancora ma la Var annulla per fuorigioco. Nel finale altro dribbling per saltare Dragusin e servire Malen che raddoppia a porta vuota. Lo stesso Malen, in pieno recupero, cala il tris: si fa tutto il campo in contropiede, supera Razvan Marin e firma il 3-0. E ora sotto con i quarti di finale di questo Europeo.