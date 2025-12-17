Putin: “No a tregua natalizia”. Meloni: “Non abbandoneremo l’Ucraina”

La premier Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e venerdì, che ruota intorno alla guerra in Ucraina e all’utilizzo dei proventi degli asset russi congelati. “E’ importante il mantenimento della pressione sulla Russia che si è impantanata in una durissima guerra di posizione a costo di enormi sacrifici. Questa difficoltà è l’unica cosa che può costringere Mosca ad un accordo” ha così sottolineato la presidente del Consiglio aggiungendo: “Manteniamo chiaro che non intendiamo abbandonare l’Ucraina nella fase più delicata degli ultimi anni”.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha intanto annunciato la decisione di trasferire a favore dell’Ucraina in guerra 2 miliardi e mezzo di sterline d’interessi ricavati dai fondi congelati all’oligarca russo Roman Abramovich in quanto ex proprietario del Chelsea. Starmer ha ricordato l’intesa raggiunta con gli alleati europei per il congelamento generalizzato degli asset russi e ha avvertito Abramovich che il suo governo è pronto ad avviare un’azione legale per la confisca del suo intero patrimonio britannico se egli non manterrà la promessa di devolverlo a Kiev.