Furto in lavanderia e lavatrici danneggiate: denunciati quattro adolescenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nelle prime ore della mattinata di oggi, 17 dicembre,a gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Bassano del Grappa hanno eseguito cinque decreti di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di cinque giovani – quattro minorenni e un ragazzo da poco maggiorenne – indiziati di un tentato furto in concorso e danneggiamento.

I fatti risalgono al giugno scorso, quando i quattro adolescenti avevano tentato di asportare il denaro presente all’interno della gettoniera di una lavanderia self service di Bassano del Grappa, danneggiando alcune lavatrici nel tentativo di impossessarsi del denaro.

Il proprietario della lavanderia aveva sporto denuncia presso il Commissariato di Bassano ed erano state immediatamente attivate le indagini per individuare i responsabili. Gli investigatori della Polizia di Stato sono riusciti ad identificarli tutti e successivamente hanno richiesto all’autorità giudiziaria l’emissione dei decreti di perquisizioni personale e domiciliare, determinanti per acquisire ulteriori prove. Le attività, concluse nella tarda mattinata di oggi, hanno portato al rinvenimento e al sequestro di elementi investigativi ritenuti utili.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.