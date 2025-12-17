Famila, in A1 a gonfie vele e in Europa “controvento”. Duello a Schio con le regine di Praga

L’ultima del 2025 in Europa mette sul piatto una fetta consistente di futuro del Famila Schio che, questa sera alle 20, ospita al PalaRomare le campionesse continentali in carica. Proprio la squadra che, nella stagione 2024/2025, ha chiuso il capitolo Euroleague Women per le orange allora allenate dal greco Dikaioulakos, estromettendole subito al primo round della Final Six di Saragozza.

Tanto spagnolo anche se stasera si parla la lingua ceca contro l’Usk Praha, nel destino del club altovicentino della pallacanestro in rosa. A partire dalla conduzione tecnica di Victor Lapeña e dell’amarcord più recente sopracitato, e ricordando che l’avvio della seconda fase attuale internazionale è iniziata nel peggiore dei modi proprio in terra iberica, mercoledì scorso, con la sconfitta di Girona. Formula della competizione alla mano, le arancioni non possono oggi permettersi un altro passo falso per non rischiare di venire tagliate fuori dalla kermesse. Sulla panchina dell’Usk non siede più la coach Hejcova dopo il trionfo del 2025, e nelle fila ceche ci sarà la fresca ex Famila Salaun, una delle tre rancesi in forza a Praga.

Nel girone E in cui è incluso il Beretta Famila Schio, ad oggi in coppia penultimo tra le 6 in competizione, guidano Girona e Galatasaray con 6 vittorie e una sconfitta. Dietro al Tango Bourges (5-2) ecco proprio la coppia Schio-Praga a condividere un ruolino di marcia di quattro successi e tre ko, ma con le ceche in crescita di risultati, uniche a sgambettare fin qui le turche. Nulla ad oggi risulta compromesso, sia chiaro, considerando i cinque match da disputare, ma è evidente che cadere stasera significherebbe avvantaggiare una rivale diretta e, al contempo, dover puntare a una rimonta nel futuro prossimo. Nell’altro gruppo (girone F), volano le conterranee del Bosforo del Fenerbahce a punteggio pieno, con dietro anche la Reyer Venezia nel gruppo ad inseguire. Da ricordare che, per ogni gruppo da sei, solo metà delle concorrente avanzeranno tra qualificazioni dirette e spareggi per la Final 6.

Capitan Giorgia Sottana e compagne, con lei ormai prossima al rientro dopo l’infortunio, si consolano con l’avanzata immacolata in campionato, dove in serie A1 italiana la squadra campionessa in carica non ha mai conosciuto sconfitte. E si è laureata campione d’inverno, titolo platonico ma pur sempre sinonimo di sostanza. Nell’ultimo turno, sabato, è giunta la più scontata delle vittorie nel testacoda con le campane del Battipaglia, sommerse per 100-52 con addirittura la tripla cifra raggiunta, al contempo risparmiando atlete ed energie in funzione dell’euromatch di stasera. Partita di Eurolega di oggi sarà trasmessa in diretta su Raisport, canale 58.

