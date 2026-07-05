Putin sente Trump: “Sì ad una soluzione diplomatica del conflitto, ma sugli approcci russi”

Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino., ma basata sugli approcci russi. “Questa volta, sono stati i nostri partner americani a proporre di tenere la conversazione nel giorno del 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. E questo la dice lunga”, ha detto Ushakov ai giornalisti. I due leader, come reso noto dal consigliere del Cremlino per la politica estera, “hanno affrontato la questione di una soluzione al conflitto in Ucraina, tenendo conto in particolare della prossima partecipazione di Trump al vertice Nato in Turchia, il 7 e 8 luglio”. Nel corso della telefonata durata un’ora e 25 minuti, lo zar ha inoltre ricordato al tycoon che ha un invito permanente a visitare la Russia.

Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia: “rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev”. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra il leader russo e il capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto su X di aver parlato al telefono con il suo omologo francese Emmanuel Macron.”La nostra posizione è che l’Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso”, ha sostenuto Zelensky.

Zelensky parla con Macron: “Europa sia coinvolta nelle negoziazioni”. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra Putin e Trump, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo francese Emmanuel Macron, si sono sentiti telefonicamente. Macron “conosce chiaramente tutti i dettagli delle attuali prospettive diplomatiche. È importante che ogni passo che compiamo nei negoziati, nell’esercitare pressione sulla Russia e nel rendere la pace più vicina, sia preparato nel modo più accurato possibile e strettamente coordinato con i nostri principali alleati”, ha dichiarato il leader di Kiev. “La nostra posizione è che l’Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso”, ha aggiunto Zelensky.



Il leader ucraino ha quindi informato il presidente francese della situazione sul campo di battaglia e sulle principali minacce. Secondo Zelensky “La Russia sta facendo di tutto per continuare gli attacchi”. Poi ha aggiunto che lui e Macron hanno “discusso” le “opzioni per contrastare questi attacchi, proteggere le vite e la necessità di ulteriori sistemi di difesa aerea” e affermando di “contare molto sul sostegno della Francia”.

Il bilancio dell’ultima settimana. ”Nel corso dell’ultima settimana, la Russia ha utilizzato circa 2.200 droni d’attacco contro l’Ucraina, oltre 1.730 bombe aeree guidate e 106 missili di vario tipo, quasi la metà dei quali balistici”, ha scritto Zelensky sottolineando che ”Sumy, Zaporizhzhia, Kherson, Kharkiv e Dnipro, così come le nostre comunità di confine e in prima linea, sono sotto attacco quasi ogni giorno”. Zelensky ha ricordato che ”c’è stato un massiccio attacco su Kiev che ha causato la morte di 31 persone e il ferimento di altre 102, tra cui quattro bambini”.

Le richieste di Kiev. “Abbiamo le capacità per abbattere oltre il 90% dei droni, ma, sfortunatamente, non tutti i missili balistici vengono intercettati. Ed è proprio sui missili balistici che Mosca ora fa affidamento per continuare la sua guerra”. Zelensky ha quindi sottolineato la necessità di ”rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina: attraverso il Purl e attraverso i nostri contatti bilaterali con i paesi che non hanno aderito al Purl, ma che possiedono i missili di cui abbiamo urgente bisogno. Ogni pacchetto di missili intercettori offre una reale protezione alle vite umane”, ha concluso Zelensky.

Zelensky sente anche Trump. “Ho fatto gli auguri al presidente Trump e a tutti gli americani in occasione del Giorno dell’Indipendenza. Abbiamo avuto un’ottima conversazione telefonica”. È quanto ha fatto sapere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Naturalmente, io e il presidente Trump abbiamo discusso della situazione attuale sul fronte e in ambito diplomatico. Esiste una prospettiva concreta di porre fine a questa guerra, e la determinazione degli Stati Uniti avrà un’importanza decisiva”, ha aggiunto Zelensky in un post sui social. I colloqui tra i due leader dovrebbero proseguire di persona durante il vertice Nato ad Ankara, in Turchia.