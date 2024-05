Putin vola a Pechino da Xi: “Relazioni Russia-Cina stabilizzano il mondo”

Vladimir Putin è volato a Pechino in visita di Stato. L’incontro col presidente cinese Xi Jinping è il quarto da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022. E arriva mentre cresce la preoccupazione internazionale sulla direzione della guerra.

Le relazioni Russia-Cina sono “fattore stabilità” nel mondo ha detto il leader del Cremlino all’omologo cinese durante il faccia a faccia nella sede del governo. “È di fondamentale importanza che le relazioni tra Russia e Cina non siano opportunistiche e non siano dirette contro nessuno. La nostra cooperazione negli affari mondiali oggi agisce come uno dei principali fattori stabilizzanti sulla scena internazionale” ha dichiarato Putin dicendosi “sinceramente felice di essere tornato tra i suoi amici nell’ospitale Cina”. Poi, ricordando che la Cina è il principale partner della Russia in ambito commerciale ed economico, il presidente russo ha sottolineato che “Mosca e Pechino hanno raggiunto un notevole livello di cooperazione” e nel 2023 il fatturato del commercio bilaterale è aumentato di quasi un quarto e ha raggiunto il livello di 227 miliardi di dollari.

“La Cina e la Russia preserveranno la giustizia nel mondo” ha dichiarato, dal canto suo, il presidente cinese Xi. Il leader di Pechino si è poi congratulato con Putin esprimendo la convinzione che sotto la sua guida la Russia farà sicuramente nuovi e maggiori progressi nello sviluppo nazionale.

Putin e Xi hanno poi firmato e rilasciato una dichiarazione congiunta “sull’approfondimento del partenariato strategico globale di coordinamento Cina-Russia per una nuova era” in occasione dei 75 anni dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche bilaterali. Lo riferiscono i media statali di Pechino, secondo cui i due presidenti hanno presieduto anche alla cerimonia di firma di diversi accordi.