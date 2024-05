Il Famila Schio cade in Laguna all’esordio nelle serie di finale scudetto. Vince Venezia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Campionesse d’Italia in carica del Famila Schio a galla per oltre metà partita a Venezia in gara1 di finale per il tricolore del basket femminile, per poi imbarcare acqua sotto i colpi della Reyer che, una volta messa la prua avanti, ha preso il largo. Anche nel punteggio che appare sul display del Tagliaercio a fine contesa, un 77-65 che non rende merito però all’equilibrio tra i due quintetti per tre quarti di partita.

Primo duello a favore allora delle orogranata lagunari dopo gara1 del derby veneto con in palio lo scudetto (così come nel 2021), e si replica già venerdì sera (domani) sempre nello stesso palasport secondo la formula decisa dalla Lega per assegnare il titolo tricolore 2023-2024: doppia gara in casa della miglior classificata in regular season, altra doppietta (terza assicurata, quarta eventuale) poi sul campo della seconda ed eventuale “bella” di spareggio al meglio delle cinque partite di nuovo come all’esordio. un

E sì che le Orange altovicentine avevano approcciato davvero alla grande al primo round, concludendo addirittura sul +10 il primo quarto (11-21) grazie a un break di 7-0 che poteva sembrare il preludio ad una fuga in gran carriera. Attacco che però s’inceppa nella seconda tornata: i soli 11 punti realizzati permettono alle veneziane di accorciare fino al -3 prima dell’intervallo lungo, sul 29-32. Un parziale di 7-0 stavolta a favore delle padrone di casa, sospinte da un pubblico in ovazione continua, scava il solco, ma grazie in particolare a capitan Sottana il Famila rimane agganciato alle avversario a fine terzo quarto, 49-45, con dieci minuti effettivi ancora da giocare.

I rimbalzi praticamente sempre conquistati dalle Reyer sotto il tabellone e i tanti errori al tiro condannano poi il Famila alla resa. In quattro vanno in doppia cifra tra le arancioni, ma nessuna delle big riesce a “strappare” la prova della vita, incassando il colpo e spostando l’obiettivo subito a gara2. Tra le veneziane, 45 punti equamente divisi in tre, e ben cinque effettive in doppia cifra.

IL TABELLINO DI GARA1 – Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio 77-65

Umana Reyer Venezia: Berkani 15, Gorini ne, Villa 15, Nicolodi ne, Pan 12, Meldere ne, Held 0, Cubaj 0, Fassina 8, Santucci 0, Shepard 12, Kuier 15.

Famila Wuber Schio: Juhasz 11, Bestagno 0, Sottana 7, Verona 12, Guirantes 11, Mutterle ne, Crippa 1, Parks 12, Keys 6, Penna ne, Reisingerova 5.