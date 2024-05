Maltempo, il Vicentino va sott’acqua: frane e strade chiuse. Crolla un ponte a Malo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Notte di paura in tutto il Vicentino dove il forte maltempo che ha imperversato per tutta la giornata di ieri ha provocato decine di allagamenti in tutto il territorio della provincia e danni non ancora stimati: molte anche le frane e gli smottamenti che si sono registrati dalla Valle dell’Astico, alla zona del Priabonese sino a Isola Vicentina, Villaverla e giù verso il capoluogo ed il basso vicentino dove il Bacchiglione ed il Retrone destano ancora preoccupazione nonostante un lieve decremento.

Tra le situazioni più gravi c’è quella di Monte di Malo con la parte bassa del paese semi allagata e ben cinque frane che bloccano, tra gli altri, il collegamento con San Vito di Leguzzano e verso Priabona: collassato il ponte di via Chenderle, strada secondaria di raccordo tra Malo e la frazione di Santomio, meglio conosciuto come “ponte delle galline”. Chiusa per frana la strada che collega località Casalena nel comune di Torrebelvicino; detriti e acqua sino alla piazza del paese a Cogollo del Cengio dove da stanotte è operativa la Protezione Civile con diversi volontari. Colate di fango anche nel tratto di Sp350 in comune di Piovene Rocchette tra il bivio verso località Meda in direzione centro del paese. Gravi disagi anche nel comune di Isola Vicentina con scantinati allagati soprattutto nella zona di Castelnovo. Poco lontano, sul tra Novoledo e Villaverla smottamento di terreno di riva del Timonchio, a pochi metri dalle abitazioni (vedi gallery).

Aperto il bacino di laminazione a Caldogno, ma situazione ancora pesante a Vicenza con motopompe in azione specie in zona stadio: continua la distribuzione di sacchi e resta chiusa per allagamenti strada dei Ponti di Debba. Situazione infine di allerta a Longare: rimangono interdette per allagamenti via Don Calabria, Via Crosaron e Via Casoni. Occhi puntati ora sul pomeriggio di oggi: una nuova ondata di maltempo è attesa con precipitazione ancora una volta abbondanti pronte a colpire un territorio già fortemente compromesso e attualmente saturo.

Allagamento nel corso nella notte negli spazi sotterranei e negli ingressi dell’area delle “Fontane” a Schio (video qui sotto), vicino alla cittadella degli studi, dove si segnalano problemi anche all’istituto scolastico superiore “Pasini”.

(in copertina la Protezione Civile al lavoro in Piazza Libertà a Cogollo del Cengio)

