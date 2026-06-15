Russia-Ucraina, raid incrociati: morti tra Kiev, Kharkiv e a sud di Mosca

Nella notte tra sabato e domenica un attacco russo su larga scala ha ucciso cinque soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del Paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso tre persone.

Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Interno Ihor KlymenkoI cinque soccorritori sono stati uccisi a Kharkiv da un secondo attacco russo mentre combattevano un incendio causato da un precedente attacco. Almeno altri cinque operatori dei servizi di emergenza sono rimasti feriti. Una serie di potenti esplosioni ha riecheggiato in tutta Kiev, con un’ondata di missili balistici seguita da droni Shahed, mentre molte persone cercavano rifugio sottoterra e le autorità esortavano i residenti a mettersi al riparo.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito di un incendio sul tetto della cattedrale della Dormizione, una delle chiese del celebre complesso ortodosso della Laurea delle grotte di Kiev, iscritto al patrimonio mondiale dell’Unesco. Il capo dell’amministrazione militare locale, Timur Tkachenko, ha denunciato un “attacco diretto” contro il sito, accusando la Russia di aver colpito deliberatamente “il cuore di uno dei più grandi santuari cristiani”. Il metropolita Epifanio, capo della Chiesa ortodossa ucraina, ha condannato l’attacco come un altro crimine russo “contro l’umanità, contro la storia, contro il cristianesimo” e ha lanciato un appello alla preghiera per salvare il luogo.

Nel frattempo, almeno tre persone sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, circa 200 km a sud di Mosca: lo ha annunciato nella notte appena trascorsa il governatore regionale Dmitry Milayev.