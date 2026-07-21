Regno Unito: Andy Burnham è il nuovo premier britannico

Il Regno Unito ha una nuova guida istituzionale. Andy Burnham ha assunto formalmente la carica di Primo ministro dopo aver incontrato Re Carlo III a Buckingham Palace, dove ha ricevuto l’incarico di formare il nuovo governo. L’esponente laburista subentra al dimissionario Keir Starmer, che ha guidato l’esecutivo negli ultimi due anni prima di rassegnare le dimissioni a seguito delle tensioni interne legate ai risultati delle scorse elezioni locali.

Il passaggio di testimone è avvenuto senza il ricorso a nuove elezioni generali, sfruttando i meccanismi del sistema parlamentare britannico che consentono al partito di maggioranza di sostituire la propria leadership a legislatura in corso. Burnham, ex sindaco di Greater Manchester rientrato in Parlamento da un mese, è diventato il settimo Premier a varcare la soglia del numero 10 di Downing Street nell’ultimo decennio.

Nel suo primo discorso ufficiale sul podio di Downing Street, il neoeletto Primo ministro ha posto l’accento sulla stabilità nazionale e sulla necessità di avviare profonde riforme strutturali per contrastare la crisi del costo della vita. “La sfida è restituire stabilità”, ha dichiarato Burnham alla stampa e ai cittadini, definendo il proprio insediamento come un “interruttore di circuito” necessario per invertire una tendenza politica ed economica attiva sin dagli anni Ottanta.

I passaggi chiave del discorso hanno toccato le politiche sociali, il mondo del lavoro giovanile e la gestione dei servizi pubblici essenziali. Burnham ha annunciato l’intenzione di presentare un piano strategico decennale entro la fine dell’anno, anticipando tutele per la salute mentale e programmi di edilizia sociale. Sul fronte della cultura politica interna, il Premier ha inviato un chiaro messaggio alla classe dirigente affermando che i politici “devono essere migliori” e che il Paese “chiede a gran voce la costruzione di una nuova politica”, superando la logica degli scontri personali e della mera contrapposizione partitica.