Lutto nel calcio: si è spento Kevin Keegan, leggenda inglese

Il fuoriclasse si è spento all’età di 75 anni. La notizia è stata formalizzata attraverso una nota ufficiale rilasciata dalla famiglia, la quale ha confermato che l’ex atleta combatteva da tempo contro un tumore arrivato al quarto stadio. Nei suoi ultimi istanti è stato circondato dall’affetto della moglie Jean e delle sue figlie.

Nato a Armthorpe nel 1951, Keegan ha segnato in modo indelebile gli anni Settanta. La sua carriera agonistica ha toccato l’apice con la maglia del Liverpool, club con cui ha conquistato tre campionati inglesi, una Coppa d’Inghilterra, due Coppe UEFA e la prestigiosa Coppa dei Campioni nella stagione 1976-1977. Successivamente si è trasferito in Germania all’Amburgo, trascinando la squadra alla vittoria della Bundesliga. Proprio in quegli anni le sue straordinarie prestazioni individuali gli sono valse la conquista di due Palloni d’Oro consecutivi, vinti nel 1978 e nel 1979.

Oltre ai successi con i club, Keegan è stato un pilastro della Nazionale inglese, collezionando 63 presenze e 21 reti, indossando anche la fascia di capitano. Appesi gli scarpini al chiodo, ha intrapreso con successo la carriera da allenatore. Ha guidato con una filosofia di gioco marcatamente offensiva il Newcastle – sfiorando la vittoria della Premier League nel 1996 – oltre al Fulham e al Manchester City, prima di assumere l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale dei Tre Leoni tra il 1999 e il 2000.

La notizia della sua scomparsa ha immediatamente suscitato profondo cordoglio in tutto il panorama sportivo internazionale, con messaggi di vicinanza giunti da federazioni, ex compagni di squadra e dai club in cui ha militato.