Tensione Usa – Venezuela. Sbarco di Marines nei Caraibi

e sarà accompagnata da altre tre navi da guerra, per un totale di circa 4.000 militari a bordo. E il dispiegamento di forze americano nell'area sarà significativo, tra incrociatori e cacciatorpedinieri armati di missili Tomahawk, un sottomarino a propulsione nucleare, bombardieri B 1 e B 52, elicotteri delle forze speciali. Gli armamenti disposti dagli Usa sono decisamente importanti e fanno pensare ad altro, almeno rispetto a quella che sembra essere un'operazione contro i cartelli venezuelani del narcotraffico che Trump ha detto di voler combattere per combattere il traffico di droga nel Paese.