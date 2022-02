Automobile e garage al piano terra di una palazzina vengono distrutti dalle fiamme

Un garage è andato in fuoco a Breganze poco lontano dal centro della cittadina, a partire alle 17 di domenica e fino all’intervento di una squadra di vigili del fuoco solo fino a pochi minuti prima impegnata a una manciata di chilometri, nella vicina Lugo di Vicenza.

Un rogo poi alimentatosi ulteriormente nelle travature in legno era da poco divampato al piano terra di una palazzina di via 17 via Castelletto, all’interno della rimessa per auto, in cui sostava un’utilitaria andata distrutta.

La vicinanza e quindi la tempestività di intervento dei pompieri già in zona – si trattava della squadra di turno festivo inviata dal distaccamento di Bassano del Grappa – è stata decisiva nell’evitare l’estendersi delle fiamme ad altri portoni in legno attigui, anche se è stato impossibile evitare danni ingenti al porticato.

Si parla di danni da fumo superficiali su intonaco e pareti, mentre all’interno del garage suppellettili e soprattutto la vettura in sosta sono stati devastati dalle fiamme. La bonifica del locale non aabitato coinvolto dall’incendio e la messa in sicurezza in particolare del veicolo hanno costretto i pompieri a lavorare fin alla prima serata di ier, prima di far rientro alla base per il doppio intervento d’emergenza.