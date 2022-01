Usa e Regno Unito evacuano diplomatici in Ucraina. Kiev accusa Germania di tradimento e omissione di soccorso

Intanto la Nato fa sapere che gli Alleati stanno mettendo le forze in allerta e stanno inviando navi e caccia in Europa dell’Est, per rinforzare la capacità di deterrenza e difesa, mentre la Russia – si legge in una comunicazione ufficiale – continua ad aumentare la propria presenza militare dentro e fuori dall’Ucraina.

Oggi poi in un duro intervento pubblicato in esclusiva dalla Bild, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, accusa la Germania di “tradimento” e “omissione di soccorso”, a causa della mancata consegna di armi all’Ucraina da parte di Berlino. “Questa è omissione di soccorso e tradimento degli amici, in una situazione drammatica, nella quale il nostro Paese viene minacciato dalle truppe russe su diversi confini”, afferma Klitschko sottolineando: “Molti si pongono la domanda: con chi sta il governo tedesco? Dalla parte della libertà e dunque dell’Ucraina, o dalla parte dell’aggressore?. Adesso serve un chiaro segnale dal paese più importante d’Europa. In Ucraina c’è un’enorme delusione per il fatto che la Germania tenga fede a Nord Stream 2. E per il fatto che non ci consegni le armi e che in questo modo distolga anche Paesi come l’Estonia dal consegnarcene.

La Germania – scrive ancora il sindaco di Kiev – dovrebbe dire a lobbisti come Gerhard Schroeder che d’ora in poi è vietato per legge lavorare per un regime come quello russo e invece le dichiarazioni del vice ammiraglio della Marina mostrano soltanto una cosa: che anche importanti rappresentanti di altre istituzioni hanno perso il senso della realtà“, sottolinea Klitchko in riferimento alle parole del capo della Marina circolate in un video, in cui si sosteneva che Putin meritasse rispetto.