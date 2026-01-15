Venezuela, anche Luigi Gasperin è libero. Oggi Trump incontra Machado alla Casa Bianca

Dopo le liberazioni di Alberto Trentini e Mario Burlò,È stato liberato anche Luigi. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con un post pubblicato sul social X. “Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere”, ha confermato Tajani. Gasperin, 77 anni, era stato arrestato il 7 agosto dello scorso anno a Maturin.

In una nota la Farnesina spiega che ‘”nella notte è stato reso esecutivo l’ordine di scarcerazione che era già stato emesso, ma non era ancora stato recepito da una delle amministrazioni venezuelane”. La stessa Farnesina ha riferito che ”Gasperin è provato, ma in condizioni stabili”. L’imprenditore, è stato aggiunto, ”ha annunciato che vorrebbe rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturín (Stato Monágas) dove si trova la sua azienda”.

Intanto nelle scorse ore la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dato notizia su Telegram della conversazione telefonica avuta con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il primo contatto diretto tra i due dall’insediamento del nuovo governo provvisorio venezuelano. Secondo quanto emerso, il colloquio è stato “lungo, produttivo e cortese” e si è svolto “in un clima di rispetto reciproco”. Oggi (15 gennaio) Trump incontra invece la leader dell’opposizione, Maria Corina Machado. “Penso che parleremo. Non l’ho incontrata. È una donna molto simpatica. Penso che discuteremo delle basi”, ha commentato il tycoon in una intervista alla Reuters alla vigilia dell’incontro alla Casa Bianca.