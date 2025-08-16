Vertice Trump-Putin, “grandi progressi” ma nessun accordo su Kiev

Nessun accordo evidente, né l’atteso cessate il fuoco. L’incontro di quasi 3 ore nella Joint Base Elmendorf-Richardson di Anchorage, in Alaska, tra Donald Trump e Vladimir Putin per decidere il “destino” della guerra in Ucraina, termina con un’intesa vaga in cui il leader russo – accolto con tappeto rosso e strette di mano – pretende non ci siano interferenze dell’Ucraina e dell’Europa.

E’ nelle parole del leader della Casa Bianca la sintesi del summit: “Non c’è accordo finché non c’è l’accordo”, il gioco di parole usato dal presidente americano per il quale ci sono “pochissimi problemi irrisolti con Mosca” ma che sebbene l’incontro sia stato “molto produttivo” e siano stati “molti” i punti sui quali i due leader hanno concordato, ci sono ancora “un paio di grosse questioni” sulle quali rimangono differenze tra le due parti.