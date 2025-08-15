Incidente con il ciclomotore sulla Vecchia Gasparona: feriti due adolescenti

Tanta paura ma sono state evitate conseguenze più tragiche in un incidente avvenuto verso le 19,45 di oggi, giorno di Ferragosto, a Sarcedo lungo la strada prpovinciale Vecchia Gasparona e che ha coinvolto un gruppo di adolescenti in moto e scooter. Due i giovanissimi rimasti feriti sull’asfalto e trasportati in ospedale: non sono in pericolo di vita.

Lo schianto è avvenuto praticamente di fronte all’azienda Tramarossa in via Bassano del Grappa e da un prima ricostruzione pare che il gruppo di moto e scooter – composto complessivamente da circa una decina di ragazzi e ragazze della zona – stesse procedendo in direzione di Breganze alla spicciolata, dopo una giornata spensierata passata in compagnia. Improvvisamente, nel girarsi un attimo per vedere chi aveva dietro, un sedicenne con a bordo della due ruote una coetanea avrebbe “toccato” un altro mezzo del gruppo, perdendo il controllo e andando a sbattere contro un palo della segnaletica verticale.

L’allarme è scattato immediatamente e dalle case sono usciti diversi residenti, preoccupati per le urla di dolore che si sentiva provenire dai due ragazzi feriti. Sul posto sono accorse due ambulanze partite dal pronto soccorso dell’ospedale di Santorso: il ragazzo ha riportato una probabile frattura a una gamba, mentre per la ragazza le ferite sarebbero legate a una serie di abrasioni superficiali dovute all’impatto con l’asfalto. I due giovanissimi sono stati portati quindi in ospedale in codice giallo di media gravità. In lacrime gli amici e le amiche delal compagnia che, dopo il fatto, che si sono radunati sul posto, dove in una manciata di minuti sono arrivati anche i genitori. Sul posto per i rilievi e la regolazione del traffico una pattuglia dei carabinieri di Breganze.

