Addio a Flavia Franzoni: morta improvvisamente la moglie di Romano Prodi

E’ morta improvvisamente a 76 anni, forse per un malore, la moglie di Romano Prodi, Flavia Franzoni. È caduta all’improvviso, su un sentiero francescano in Umbria durante una passeggiata con il marito e alcuni amici, tra cui l’ex ministro Arturo Parisi. Un forte temporale ha impedito all’elisoccorso di intervenire. Il funerale venerdì alle 11.30 nella chiesa di San Giovanni in Monte, a Bologna. Prima delle esequie, sempre in parrocchia, la camera ardente.

La dinamica. Erano più o meno le 15, quando la professoressa di Scienze politiche, che da tempo soffriva di cuore, ha perso i sensi. È stato l’ex premier, insieme ai due figli Antonio e Giorgio, ad annunciare “con enorme dolore” la morte della moglie. Una tragedia improvvisa, arrivata come un fulmine a spezzare 54 anni di matrimonio. I due si erano infatti sposati il 31 maggio 1969.

I soccorsi a causa del maltempo sono arrivati via terra. A recuperare la salma della Franzoni sono state due squadre del servizio regionale Umbria del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico lungo la via di Francesco, nell’eugubino. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione per la consorte di Prodi non c’è stato più nulla da fare. A constatare il decesso è stato quindi un medico giunto successivamente insieme a un’altra squadra di soccorso del 118. La restante parte del gruppo di escursionisti è stata accompagnata ai mezzi di soccorso poco distanti.

Le reazioni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso all’ex presidente del Consiglio Romano Prodi il più profondo cordoglio e i suoi sentimenti di vicinanza per la scomparsa della moglie, la signora Flavia Franzoni.

Anche il premier Meloni ha espresso la sua più sentita vicinanza a Romano Prodi “per la scomparsa della moglie Flavia. Un abbraccio e un pensiero alla famiglia e a tutti i suoi cari”.

Attraverso la segretaria Elly Schlein il cordoglio dem: “Tutto il Pd si stringe attorno a Prodi e a sua famiglia”. “Siamo tutte e tutti sconvolti di fronte alla morte improvvisa di Flavia Franzoni. E in questo momento di enorme dolore vogliamo stringerci attorno a Romano Prodi e a tutta la loro famiglia con il grande affetto mio personale e di tutta la comunità democratica. È impossibile riassumere lo spessore intellettuale, le qualità e la passione civile di Flavia Franzoni, sempre così attenta alle fragilità sociali e impegnata a fianco degli ultimi, grande innovatrice delle politiche sociali. Ci mancheranno, tanto, la sua capacità di analisi e la sua profondità di pensiero, il suo consiglio sempre prezioso”.

Pierferdinando Casini la ricorda come una donna speciale. Resto “attonito nell’apprendere della scomparsa di Flavia, mi stringo a Romano Prodi e ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz’altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso; penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita”.