Atreju, al via oggi a Roma la 26esima edizione

Da
Redazione Nazionale
-
(aggiornato il )
Al via da oggi, sabato 6 dicembre, Atreju 2025, la kermesse di Fratelli d'Italia che proseguirà fino a domenica 14 dicembre nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma. Per nove giorni i giardini si trasformeranno in un’arena di confronto: tanta politica con dibattiti sui temi d’attualità, ma non solo.

Per l'occasione, infatti, è stato allestito anche un grande villaggio natalizio, con un'intera area destinata al mercatino di Natale, prodotti tipici e una pista di pattinaggio per adulti e bambini. Verranno anche allestite due mostre. Una dal tono ironico, il “Bullometro”, in cui si danno “i voti alle parole d'odio della sinistra – spiegano da FdI –. Una sorta di pagellone sui migliori e peggiori insulti proferiti da leader e opinion maker di sinistra”. La seconda riguarda il tema dell'egemonia. Nasce, viene spiegato, dall'idea che il governo ha voluto contrapporre l'egemonia del merito all'egemonia culturale della sinistra, e in questa rassegna, “senza voler mettere loro addosso alcuna etichetta”, sono stati inseriti personaggi che hanno mostrato egemonia di valori come coraggio, libertà, scoperta, avventura o tradizioni.

Non mancheranno ospiti internazionali come il Presidente dell'Anp Abu Mazen e Rom Braslavski, israeliano rapito da Hamas e rimasto ostaggio per oltre due anni. Interviste, dibattiti, presentazioni: ci saranno gli esponenti di governo ma anche tutti i partiti di opposizione, con i loro leader. Diversi gli ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Carlo Conti, Mara Venier, Ezio Greggio, Raoul Bova. La chiusura, come da tradizione, sarà domenica 14 con l'intervento di Giorgia Meloni.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore