Atreju, al via oggi a Roma la 26esima edizione

Per nove giorni i giardini si trasformeranno in un’arena di confronto: tanta politica con dibattiti sui temi d’attualità, ma non solo.

Per l'occasione, infatti, è stato allestito anche un grande villaggio natalizio, con un'intera area destinata al mercatino di Natale, prodotti tipici e una pista di pattinaggio per adulti e bambini. Verranno anche allestite due mostre. Una dal tono ironico, il “Bullometro”, in cui si danno “i voti alle parole d'odio della sinistra – spiegano da FdI –. Una sorta di pagellone sui migliori e peggiori insulti proferiti da leader e opinion maker di sinistra”. La seconda riguarda il tema dell'egemonia. Nasce, viene spiegato, dall'idea che il governo ha voluto contrapporre l'egemonia del merito all'egemonia culturale della sinistra, e in questa rassegna, “senza voler mettere loro addosso alcuna etichetta”, sono stati inseriti personaggi che hanno mostrato egemonia di valori come coraggio, libertà, scoperta, avventura o tradizioni.

Non mancheranno ospiti internazionali come il Presidente dell'Anp Abu Mazen e Rom Braslavski, israeliano rapito da Hamas e rimasto ostaggio per oltre due anni. Interviste, dibattiti, presentazioni: ci saranno gli esponenti di governo ma anche tutti i partiti di opposizione, con i loro leader. Diversi gli ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Carlo Conti, Mara Venier, Ezio Greggio, Raoul Bova. La chiusura, come da tradizione, sarà domenica 14 con l'intervento di Giorgia Meloni.