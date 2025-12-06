Atreju, al via oggi a Roma la 26esima edizione
Per l'occasione, infatti, è stato allestito anche un grande villaggio natalizio, con un'intera area destinata al mercatino di Natale, prodotti tipici e una pista di pattinaggio per adulti e bambini. Verranno anche allestite due mostre. Una dal tono ironico, il “Bullometro”, in cui si danno “i voti alle parole d'odio della sinistra – spiegano da FdI –. Una sorta di pagellone sui migliori e peggiori insulti proferiti da leader e opinion maker di sinistra”. La seconda riguarda il tema dell'egemonia. Nasce, viene spiegato, dall'idea che il governo ha voluto contrapporre l'egemonia del merito all'egemonia culturale della sinistra, e in questa rassegna, “senza voler mettere loro addosso alcuna etichetta”, sono stati inseriti personaggi che hanno mostrato egemonia di valori come coraggio, libertà, scoperta, avventura o tradizioni.