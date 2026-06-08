Ballottaggi amministrative 2026: Centrodestra e centrosinistra si dividono i 6 capoluoghi in gioco

Si sono chiuse oggi pomeriggio alle 15 le urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 Comuni italiani, tra cui sei capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 Comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. L’affluenza del ballottaggio delle elezioni amministrative si è assestata intorno al 52%, in netto calo rispetto alla prima tornata del 24 e 25 maggio che era stata del 60,48%.

Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6 ossia Arezzo, Lecco e Macerata mentre il centrosinistra negli altri 3 Agrigento, Chieti e Trani. Considerando il totale dei 18 capoluoghi al voto in questa tornata di amministrative, secondo le elaborazioni di Youtrend il centrosinistra passa da 8 uscenti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6, mentre i sindaci civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2.



A Trani dunque il centrosinistra si conferma a capo dell’amministrazione grazie all’elezione di Marco Galiano, che quando mancano 3 sezioni da scrutinare ha raccolto il 51,17% delle preferenze.

Giovanni Legnini si avvia a essere eletto sindaco di Chieti. Secondo i dati forniti da Eligendo, l’ex vicepresidente del Csm – che al primo turno era al 47,2% – è al 52,51%. Il suo avversario, Cristiano Sicari, è fermo al 47,49%.

Secondo quanto riporta Youtrend Filippo Boscagli, candidato del centrodestra, è eletto sindaco di Lecco. Quando mancano due sezioni da scrutinare, Boscagli ha il 51,89% contro il 48,11% di Mauro Gattinoni.

Il centrodestra si prende una parziale rivincita in Emilia-Romagna vincendo i ballottaggi a Vignola in provincia di Modena e Comacchio in provincia di Ferrara, dopo che il Pd e i suoi alleati si erano assicurati al primo turno i Comuni di Imola, Faenza e Cervia. A Vignola il nuovo sindaco è Angelo Pasini che riporta la cittadina delle ciliegie al centrodestra, superando nettamente (con il 63%) la sindaca uscente Emilia Muratori. Comacchio rimane dunque al centrodestra, ma cambia sindaco visto che l’uscente Pierluigi Negri (a cui il centrodestra aveva revocato il sostegno) era arrivato terzo al primo turno: il nuovo sindaco è Samuele Bellotti che, con il 57%, ha superato Walter Cavalieri Foschini sostenuto dal centrosinistra.



Sindaco di Agrigento è Michele Sodano, candidato del centrosinistra. Sandro Parcaroli, candidato del centrodestra, è rieletto sindaco di Macerata. Marcello Comanducci, candidato del centrodestra, è stato eletto sindaco di Arezzo.



La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: “Complimenti e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi, di ogni schieramento. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza”.