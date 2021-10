Ballottaggi: con Roma e Torino 8 su 10 vanno al centrosinistra

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo aver conquistato Milano, Bologna e Napoli al primo turno, il centrosinistra vince anche a Roma e Torino con Gualtieri e Lo Russo. Il centrodestra tiene a Trieste, dove Dipiazza viene riconfermato per la quarta volta. Il centrosinistra vince a Varese, dove non riesce il ribaltone alla Lega, che si vede sfilare anche Savona. E al ballottaggio la coalizione progressista vince a Latina, Caserta, Cosenza e Isernia, dopo averlo fatto al primo turno anche a Ravenna e Rimini. Il centrodestra chiude queste elezioni con 4 capoluoghi, confermandosi – oltre a Trieste – anche a Pordenone, Novara e Grosseto. Sono liste civiche quelle che hanno vinto a Salerno (d’area di centrosinistra) e a Benevento, dove si è ancora imposto Mastella.

In generale ancora un importante calo dell’affluenza, al 43,94%, mentre al primo turno era stata del 52,67%. Nella Capitale, dopo la conferenza stampa, il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, che ha volutamente schivato alcune domande dei giornalisti, ha chiamato Roberto Gualtieri per fargli gli i complimenti: “Buon lavoro per per un incarico prestigioso e che si preannuncia comunque molto difficile”, ha detto Michetti a Gualtieri.

Telefonata serale anche tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni dopo l’esito dei ballottaggi. I due leader hanno concordato vedersi nei prossimi giorni insieme a Silvio Berlusconi. L’auspicio è di un vertice entro la fine della settimana, viene spiegato. “Le divisioni su Draghi hanno pesato” ha commentato la leader di FDI.