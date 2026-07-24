Tennis, Darderi batte Martinez e vola ai quarti all’Atp Estoril. Stasera il match contro Faria



Nel secondo set Darderi riparte da dove aveva lasciato: conquista il primo game, strappa il servizio all'avversario nel secondo e, da quel momento in poi, non corre più alcun pericolo. Il secondo set termina 6-1 per l'italorgentino che questa sera alle 19.30 affronterà il padrone di casa Faria.

Il match tra l’azzurro ed il portoghese è il quarto di giornata a partire dalle 13.00 italiane dopo Torres-Gaston, Rublev-Van Assche e Burruchaga-Blockx, che non inizierà prima delle 18.00.

L'italoargentino parte forte e tiene il servizio. Nel corso del secondo game arriva per lui una brutta caduta: nel tentativo di arrivare su una palla corta, il piede gli si “pianta” a terra e lui finisce contro la rete. Fortunatamente è solo uno spavento per Luciano, che dopo aver controllato le condizioni della caviglia destra torna regolarmente a giocare. Martinez sale sul 40-0, ma Darderi con grande caparbietà ribalta il game, conquista il primo break e si porta sul 2-0. Dopo il terzo game l'arbitro dispone una breve interruzione per sistemare il campo: lo spagnolo si innervosisce e subisce un altro break. Il numero 2 del seeding appare pienamente in controllo della partita e chiude il primo set con un netto 6-0 in appena 28 minuti.